Selena Gomez bo nastopila v seriji Only Murders in the Building

Los Angeles, 21. maja - Pri ponudniku pretočnih storitev Hulu so naznanili novo komično detektivsko serijo Only Murders in the Building, v kateri bo ob boku igralcev Steva Martina in Martina Shorta nastopila tudi priljubljena pevka Selena Gomez. Prva epizoda serije, v kateri bo trojica ugotavljala, kdo je ubil njihovega soseda, bo na sporedu 31. avgusta.