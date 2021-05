Epidemija covida-19 poglobila duševne stiske, rešitve tudi v krepitvi mreže pomoči

Ljubljana, 14. maja - Že več kot leto trajajoča pandemija covida-19 je poglobila duševne stiske, dostop do strokovne pomoči je bil ob že ob siceršnjih dolgih čakalnih dobah otežen, so opozorile strokovnjakinje v današnjem spletnem pogovoru STAkluba. Rešitve med drugim vidijo v odpravljanju stigme duševnih boleznih in okrepitvi mreže pomoči v lokalnem okolju.