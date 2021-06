33 dni do OI - Japonska geografija

Ljubljana, 20. junija - Japonska - v japonščini nippon ali dežela vzhajajočega sonca - je otoška država, ki leži na skrajnem vzhodu Azije med Tihim oceanom in Japonskim morjem. Sestavlja jo blizu 7000 otokov, od katerih je pet največjih Hokaido, Honšu, Šikoku, Kjušu in Okinava. Država z glavnim mestom Tokio je razdeljena na 47 prefektur in osem regij.

Na zahodu jo obliva Japonsko morje, ki loči Japonsko od vzhodne obale Južne in Severne Koreje ter jugovzhodne Sibirije, na vzhodu in jugu meji s Tihim oceanom, ter na jugozahodu z vzhodnim Kitajskim morjem.

Japonsko ozemlje je veliko približno 370 tisoč kvadratnih metrov, kar pomeni šele 61. vrstico na svetovni lestvici držav z največjim ozemljem. Vendar število ljudi, ki živijo na tem ozemlju - 126,3 milijona -, postavlja Japonsko med najgosteje poseljene države na svetu.

Ker jo sestavlja toliko otokov, so se ti, da bi ohranili povezavo med različnimi ozemlji, združili skozi sistem mostov in predorov, izkopanih pod zemljo in pod vodo. Tako je na Japonskem nastal en sam kopenski prostor.

Japonska leži na kraju, kjer se stikata dve tektonski plošči, zato je tam veliko potresov, ki so velikokrat katastrofalni. Nazadnje leta 2011, ko sta silovit potres in cunami na severovzhodu države sprožila obenem najhujšo jedrsko nesrečo po Černobilu. Trojna katastrofa, ki je trajno zaznamovala celotno državo, je zahtevala približno 20.000 življenj.

Japonski otoki so del pacifiškega ognjenega obroča, obširne vulkanske cone, ki obroblja Pacifik. Na otočju je 108 dejavnih ognjenikov. Skoraj tri četrtine dežele je gorate in pokrite z gozdovi. Le malo zemlje je primerno za kmetijstvo, industrijo ali poselitev.

Najvišje gore se po analogiji z evropskimi imenujejo japonske Alpe. Nahajajo se v središču otoka Honšu v bližini Tokia. So precej visoke - vrhovi 3000 metrov nad morjem niso redkost. Eden najbolj spektakularnih parkov na Japonskem je narodni park Čubu - Sangaku v središču Honšuja, ki v severni in osrednji regiji vključuje skupino gora (Hida, Kiso in Akaishi).

Regija vsebuje nekaj najvišjih vrhov v državi. Podobno kot Alpe v Evropi tudi japonske pozimi pritegnejo ljubitelje smučanja in deskanja, poleti pa pohodnike in kolesarje.

Najvišja japonska gora je Fudži, ki je visoka 3776 metrov in se nahaja ob pacifiški obali osrednjega Honšuja, jugozahodno od Tokia. S svojo simetrično obliko in vrhom, ki je pet mesecev v letu pokrit s snegom, je znan simbol Japonske, pogosto upodobljen v umetniških delih. Goro Fudži uvrščajo med še dejavne vulkane z majhno verjetnostjo izbruha.

Japonska ima tudi ogromno rek in jezer. Vode teh rek so čiste, prozorne in obstaja veliko različnih vrst rib. Tri največje japonske reke se imenujejo Shinano, Ishikari in Kanto. Shinano izvira v japonskih Alpah, teče čez 360 km in se nato izliva v Japonsko morje.