Novela zakona o zdravstveni dejavnosti glede podeljevanja koncesij za določen čas ni v neskladju z ustavo

Ljubljana, 14. maja - Ustavno sodišče je na zahtevo upravnega sodišča presojalo prehodno ureditev po noveli zakona o zdravstveni dejavnosti, po kateri so se koncesije, podeljene za nedoločen čas, spremenile v koncesije za določen čas, in sicer za obdobje 15 let, šteto od uveljavitve novele. Izpodbijani zakon ni v neskladju z ustavo, so sporočili z ustavnega sodišča.