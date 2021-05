V ospredju letošnjega svetovnega dneva telekomunikacij pospeševanje digitalne preobrazbe

Ljubljana, 17. maja - Danes obeležujemo svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe. Letos je v ospredju pospeševanje digitalne preobrazbe v zahtevnih časih, kakršna je epidemija covida-19. Pri spopadanju z izzivi prihodnosti je namreč ključno, da so digitalizirani vsi deli družbe, so poudarili na statističnem uradu.