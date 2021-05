Miami s kolektivno predstavo nad Philadelphio, Čančar do osebnega rekorda v ligi NBA

Miami, 14. maja - Miami je v severnoameriški košarkarski ligi NBA s kolektivno predstavo na kolena položil Philadelphio s 106:94. V domači zasedbi je bil najbolj učinkovit Jimmy Butler z 21 točkami, poleg njega pa so se izkazali tudi Bam Adebayo z 18 točkami in 12 skoki ter Tyler Herro z 18, Goran Dragić s 15 in Kendrick Nunn s 13 točkami.