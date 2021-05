Izrael okrepil napade na Gazo

Tel Aviv, 14. maja - Izraelska vojska je okrepila napade na Gazo, medtem ko palestinska gibanja nadaljujejo izstreljevanje raket na območje Izraela. V današnjih napadih so sodelovale letalske in kopenske sile izraelske vojske, ki pa niso vstopile na območje Gaze. Od začetka spopadov v ponedeljek je življenje izgubili že več kot 100 ljudi v Gazi in sedem v Izraelu.