VS ZN v nedeljo na izredni odprti seji o spopadih med Izraelci in Palestinci

New York, 14. maja - Norveška misija pri ZN je v četrtek sporočila, da je skupaj s Kitajsko, ki Varnostnemu svetu ZN predseduje v maju, in Tunizijo zahtevala sklic izredne seje Varnostnega sveta, ki bo v nedeljo ob 16. uri po srednjeevropskem času in bo odprta, kar pomeni, da lahko nastopijo tudi države, ki niso članice najpomembnejšega organa svetovne organizacije.