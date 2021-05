Borussia iz Dortmunda do petega pokalnega naslova

Berlin, 13. maja - Nogometaši Borussie iz Dortmunda so letošnji zmagovalci nemškega pokalnega tekmovanja. Na današnji finalni tekmi na olimpijskem stadionu v Berlinu so premagali Leipzig s 4:1 (3:0). Zasedba iz Porurja je petič slavila v domačem pokalnem tekmovanju, najboljša je bila tudi v letih 1965, 1989, 2012 in 2017.