Newyorške borze po treh dneh padcev končale v zelenem

New York, 13. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje po treh dneh padcev sklenili v zelenem. Dow Jones je pridobil 1,3 odstotka, S&P 500 pa 1,2 odstotka. K okrevanju je pripomogel tudi ukrep ameriškega centra za nadzor in preprečevanje bolezni, ki je odpravili priporočilo uporabe mask za ljudi, ki so v celoti cepljeni proti covidu, je poročala AFP.