Nadal rešil dve zaključni žogi, Opelka zaustavil Karaceva

Rim, 13. maja - Španski teniški as Rafael Nadal je bil blizu, da še na drugem zaporednem turnirju izpade precej prej, kot bi marsikdo pričakoval. V osmini finala turnirja v Rimu se je proti Kanadčanu Denisu Šapovalovu mučil tri ure in 30 minut, bil že na robu poraza, a v tretjem nizu rešil dve zaključni žogi in zmagal s 3:6, 6:4 in 7:6 (3).