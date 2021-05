V Kopru razstava Scotoma fotografa DK

Koper, 14. maja - V koprski Galeriji Loža bodo danes odprli fotografsko razstavo avtorja, znanega po kraticah DK. Avtor je do danes ustvaril obsežen opus z izvirnim vizualnim in konceptualnim pristopom k fotografiji, pri čemer je pričujoča serija Scotoma nedvomno presežek, so ob razstavi zapisali v društvu Ljudmila.