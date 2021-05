Dnevnik o vladavini prava (14. 5.)

Ljubljana, 13. maja - Peter Lovšin v komentarju Nemočne priče in sostorilci piše, da bo predsednik vlade Janez Janša za eno izmed prioritet slovenskega predsedovanja EU postavil vladavino prava. A EU bo vladavine prava učil človek, ki je pravo zmožen razumeti le kot svoj prav in skozi to prizmo pospremi tudi vse odločitve sodišč in drugih institucij, opozarja avtor.