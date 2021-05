Izraelska vojska mobilizirala dodatnih 9000 rezervistov

Tel Aviv, 13. maja - Izraelski obrambni minister Beni Ganc je danes odobril mobilizacijo dodatnih 9000 rezervistov, ki bodo večinoma pod okriljem južnega in osrednjega regijskega poveljstva oboroženih sil, so sporočili iz ministrstva. Spopadi med Izraelom in palestinskimi gibanji se medtem nadaljujejo.