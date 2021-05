Od danes polovica gledalcev na sediščih, treningi in tekme za vse športnike

Ljubljana, 17. maja - Treningi so od danes dovoljeni vsem športnikom, ki jih določa zakon o športu, pa tudi vsa tekmovanja, na katerih je lahko do 50 odstotkov zapolnjenih sedišč ob predpogoju testiranja na novi koronavirus oziroma za cepljene in prebolevnike. Dovoljena je tudi športno rekreativna dejavnost v skupini do 50 vadečih.