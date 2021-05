Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (13. 5.)

Ljubljana, 13. maja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o sproščanju še nekaterih protikoronskih omejitev v Sloveniji, o obisku predsednika Boruta Pahorja danes na Kosovu in v petek v Srbiji. Poročale so tudi o zahtevi za sodno preiskavo proti nekdanjim lastnikom Adrie Airways in prevzemu podjetja Ehrana s strani španske družbe Glovo.