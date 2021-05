Primorske novice o pričakovanju odprtja meje z Italijo (14. 5.)

Koper, 13. maja - Nace Novak v komentarju V pričakovanju odprte meje piše o tem, da Primorci, ki jih determinira tudi življenje ob meji, komaj čakajo, da meja ponovno pade, saj bodo šele takrat zadihali svobodno in lahko sprejeli italijanske stranke, goste in kupce, ker Italijani pomenijo tudi določen delež prometa in prihodkov.