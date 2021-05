V Muzeju norosti po sestanku z državnim sekretarjem optimistični

Gornja Radgona, 13. maja - V gradu Cmurek na Tratah je danes potekal sestanek o prihodnosti gradu in nadaljnji usodi tam delujočega Muzeja norosti. Na sestanku je sodeloval tudi državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič, po sestanku pa so predstavniki Muzeja norosti optimistični.