Civicus v novem poročilu opozarja na pritiske Janše na civilno družbo in medije

Ljubljana, 14. maja - Globalno združenje organizacij civilne družbe Civicus v novem poročilu opozarja, da premier Janez Janša in stranka SDS v Sloveniji še naprej blatita civilno družbo in medije. Izpostavljajo zaskrbljenost zaradi napadov vlade na Slovensko tiskovno agencijo in dodajajo, da je morala civilna družba na ustavnem sodišču izpodbijati prepoved protestov.