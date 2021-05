Letošnja darilna knjiga za zveste bralke in bralce Bralne značke je Partljič.com

Ljubljana, 13. maja - Gibanje Bralna značka letos praznuje 60 let, polnoletnost pa je dosegla tudi knjižna serija Zlata bralka, zlati bralec, v okviru katere s knjigami obdarujejo mlade iz Slovenije in zamejstva, ki so vsa osnovnošolska leta sodelovali v Bralni znački. Letos bodo prejeli knjigo Partljič.com Prešernovega nagrajenca Toneta Partljiča.