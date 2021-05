Ekonomist Mrak za Mladino kritičen do vsebine in priprave nacionalnega načrta za okrevanje

Ljubljana, 14. maja - Profesor na ljubljanski ekonomski fakulteti Mojmir Mrak je bil v pogovoru za tednik Mladina kritičen do vsebine in postopka oblikovanja nacionalnega načrta za okrevanje. Po njegovi oceni so ukrepi premalo naravnani v razvoj in krepitev produktivnosti. Pri pripravi načrta pa se je po njegovi oceni zdelo, da vlada ne zaupa stroki in državljanom.