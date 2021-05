Briljantna zmaga za Bahrain Victorious, veliko zaslug za to pripada Mohoriču

Rimini, 13. maja - Kolesarji Bahrain Victoriousa so le dan potem, ko so zaradi padca izgubili kapetana Mikela Lando, zabeležili briljantno zmago v šesti etapi kolesarske dirke po Italiji. Etapo od Grotte di Fasassija do Ascoli Picena je z begom dobil njihov član, Švicar Gino Mader, za njegovo zmagoslavje pa ima največ zaslug slovenski kolesar Matej Mohorič.