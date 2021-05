Vzhodna cev predora Golovec zaradi testiranj zaprta še do 23. maja

Ljubljana, 13. maja - Dars zagotavlja, da gre obnova vzhodne cevi predora Golovec h koncu in bo zaključena do nedelje, 16. maja. Vseeno bo cev zaprta do nedelje, 23. maja, saj bodo v okviru četrte faze del namestili ventilatorje ter testirali elektro-strojno opremo. Do takrat bo promet potekal dvosmerno skozi zahodno cev, so sporočili iz družbe.