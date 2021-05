Raščan in ameriški predstavnik Reeker potrdila dobre odnose med državama

Ljubljana, 13. maja - Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Stanislav Raščan in vršilec dolžnosti pomočnika ameriškega državnega sekretarja za evropske in evrazijske zadeve Philip Reeker sta danes na videokonferenci potrdila močne in dobro razvite odnose med državama. Vezi in sodelovanje se bodo nadaljevali in krepili, so sporočili z zunanjega ministrstva.