Zunanji ministri C5 za koordinacijo in medsebojno obveščanje o ukrepih za prehajanje meja

Bratislava, 13. maja - Zunanji ministri držav t.i. skupine C5, med njimi slovenski Anže Logar, so se danes v Bratislavi pogovarjali o sproščanju omejitvenih ukrepov na mejah pred poletno sezono. Strinjali so se, da je koordinacija in medsebojno obveščanje o ukrepih za prehajanje meja nujno, da ne bi gibanja ljudi in poslovanja podjetij omejevali bolj kot je potrebno.