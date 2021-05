Delnice Telekoma Slovenije ob 1,8 odstotka

Ljubljana, 13. maja - Ljubljanska borza je ob razmeroma skromnem prometu zaključila v rdečem. Indeks najpomembnejših delnic SBI TOP je izgubil 0,45 odstotka in se ustalil pri 1072,44 točke. Posredniki so ustvarili za 671.650 evrov poslov, najprometnejše so bile delnice Krke. Po padcu so v prvi kotaciji prednjačile delnice Telekoma Slovenije z 1,81-odstotnim padcem.