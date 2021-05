Pred 130 leti se je rodil veliki ruski literat Bulgakov

Moskva, 15. maja - Mineva 130 let od rojstva ruskega pisatelja in dramatika Mihaila Bulgakova. V svetovni literarni vrh se je vpisal z romanom Mojster in Margareta, ki ga je pisal od leta 1928 pa vse do smrti leta 1940. Obveljal je za avtorja, ki je razumel svoj čas izven propagandnih okvirjev politike in je bil ves čas kritičen do sovjetske oblasti.