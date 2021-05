V Likovnem salonu Celje razstava Dejana Kaludjerovića

Celje, 14. maja - V Likovnem salonu Celje so danes odprli razstavo Dejana Kaludjerovića z naslovom umm, otherwise I don't really know, ki je del njegovega dolgoletnega raziskovalnega projekta Conversations. Instalacija pa je sestavljena iz projekcije in zvočnih posnetkov ter potiskanih kock v prostoru, so sporočili iz Zavoda Celeia Celje.