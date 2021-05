Zaradi slabega vremena ta konec tedna ne bo zapore ceste v vasi pod Golico

Jesenice, 13. maja - Zaradi slabe vremenske napovedi Občina Jesenice prihajajoči konec tedna za obiskovalce ne bo zaprla ceste do Planine pod Golico in Javorniškega Rovta. Prav tako v omenjene vasi to soboto in nedeljo ne bo vozil brezplačni avtobus. Projekt Med narcise z busom se bo predvidoma znova izvajal 22. in 23. maja.