Poročilo: Z največjimi okoljskimi tveganji se soočajo mesta v Aziji

Pariz, 13. maja - Z največjim tveganjem zaradi okoljskih vprašanj, kot so onesnaževanje zraka in naravne nesreče, se soočajo azijska mesta, ugotavlja danes objavljeno poročilo raziskovalne družbe Verisk Maplecroft. Od sto mest po vsem svetu, ki so zaradi teh dejavnikov najbolj izpostavljena, jih je 99 v Aziji, večina med njimi pa v Indiji in na Kitajskem.