Vlada z novelo zakona o javnem redu omejuje delovanje vard

Ljubljana, 13. maja - Vlada je danes za obravnavo v DZ pripravila predlog novele zakona o varstvu javnega reda in miru, s katerim želijo preprečiti opravljanje nalog t. i. vardam z namenom izvajanja zakonskih nalog organov oblasti. Predlog širi nabor razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov in daje dodatne pristojnosti občinskim redarjem, so sporočili iz Ukoma.