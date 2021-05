Tedenski pregled - Slovenija od 14. do 20. 5.

Ljubljana, 21. maja - Slovenija je gostila vrh procesa Brdo-Brioni, po 17 letih pa se je končala misija Slovenske vojske v Afganistanu. Ob umirjanju epidemije so se sprostili dodatni ukrepi, dovoljene so kulturne in športne prireditve z udeležbo gledalcev ob nekaterih pogojih. Ob tesnem razmerju moči v DZ se je prvič zgodilo, da ta ni sprejel dnevnega reda.