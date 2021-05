Tedenski pregled - svet od 14. do 20. 5.

Ljubljana, 21. maja - Po enajstih dneh silovitih obstreljevanj je le prišlo do premirja med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas. Dogajanje na Bližnjem vzhodu je sicer zasenčilo druge dogodke v tednu, tudi pandemijo covida-19, ki se predvsem v Evropi pomembno umirja. Zapletlo pa se je med Španijo in Marokom, ki je spustil množico migrantov v španski eksklavi.