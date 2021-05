Še letos v kinih Macbeth z Denzelom Washingtonom in Frances McDormand

Los Angeles, 14. maja - Še letos naj bi v kinematografe prišla nova filmska različica Shakespearove klasike Macbeth. V filmu režiserja Joela Coena z naslovom The Tragedy of Macbeth sta zaigrala Frances McDormand kot Lady Macbeth in Denzel Washington kot Macbeth, piše nemška tiskovna agencija dpa.