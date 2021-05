SDS stranka z najvišjimi prihodki, lani največ porabili v SD

Ljubljana, 13. maja - Na Ajpesu so objavili letna poročila parlamentarnih strank za lani. Kot je razvidno iz poročil, je med parlamentarnimi strankami "najbogatejša" SDS, ki ima daleč najvišje prihodke in tudi največ finančnih sredstev na svojem računu. Najbolj "zapravljivi" pa so bili lani v SD, saj so porabili precej več sredstev kot v preostalih strankah.