Necenzurirano: Vložena zahteva za sodno preiskavo proti nekdanjim lastnikom Adrie Airways

Ljubljana, 13. maja - Leto dni in pol po propadu družbe Adria Airways je specializirano državno tožilstvo vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti nemškim lastnikom, ki so letalsko družbo finančno izčrpali in poslali v stečaj, poroča portal Necenzurirano. Po informacijah portala so zlorabe položaja in pomoči pri tem kaznivem dejanju osumljeni štirje tuji državljani.