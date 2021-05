Na Ljubljanski borzi dopoldne negativno

Ljubljana, 13. maja - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP dopoldne izgubil pol odstotka. Najprometnejše, Krkine delnice, ki imajo v indeksu največjo težo, so se doslej pocenile za slab odstotek, cenijo pa se tudi delnice Luke Koper, Telekoma Slovenije, Zavarovalnice Triglav in Petrola. Z ostalimi delnicami se do zdaj praktično še ni trgovalo.