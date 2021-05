S soočenjem nekdanjih direktorjev Fikfakove in Žiberne preiskovalna komisija sklenila preiskavo nabav v šempetrski bolnišnici

Ljubljana, 13. maja - Parlamentarna preiskovalna komisija je z današnjim soočenjem nekdanjih direktorjev šempetrske bolnišnice Nataše Fikfak in Darka Žiberne sklenila dokazni postopek glede nabav medicinske opreme v tej bolnišnici. Kot je napovedala predsednica komisije in poslanka SDS Karmen Furman, bo do konca maja pripravljen osnutek vmesnega poročila.