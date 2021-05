Hrastniška občina v prenovo športnega parka na Logu

Hrastnik, 15. maja - Hrastniška občina začenja prenovo športnega parka na Logu, ki bo potekala v več fazah, saj gre za finančno velik projekt, ki je ocenjen na štiri do sedem milijonov evrov, so za STA povedali na občini. Prvo fazo bodo izvedli že letos, zajemala pa bo ureditev tartanske steze in postavitev otroških igral.