Odprte so prijave za Animateko 2021

Ljubljana, 13. maja - Organizatorji letos že 18. mednarodnega festivala animiranega filma Animateka so odprli prijave za avtorje kratkih animiranih filmov. Avtorji lahko filme kar prek spleta prijavijo v glavni tekmovalni program, Slonov tekmovalni program in tekmovalni program Mladi talenti Evrope. Animateka bo letos potekala med 29. novembrom in 5. decembrom.