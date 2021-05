Ljubljana, 13. maja - V Sloveniji so v sredo ob 4636 PCR testih potrdili 597 okužb z novim koronavirusom, kar je 12,9-odstotni delež pozitivnih. Hospitaliziranih je 450 covidnih bolnikov, 123 jih je na intenzivni negi. Štirje bolniki so umrli, 45 so jih odpustili iz bolnišnic. Sedemdnevno povprečje števila okužb se je spustilo na 494, je sporočila vlada.