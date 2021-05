Anketa Valicona: Z ustreznim nagovorom neodločenih možno doseči 60- do 75-odstotno precepljenost

Ljubljana, 13. maja - Družba Valicon je v okviru raziskave #Novanormalnost ocenila, da je nezaupanje v nova cepiva prevladujoč in ključen razlog za zavračanje cepljenja. Ocenjujejo, da bi bilo z ustreznim nagovorom neodločenih možno doseči 60- do 75-odstotno precepljenost proti novemu koronavirusu v populaciji 18-75 let.