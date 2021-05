V dvorano slavnih rock'n'rolla sprejeti Jay-Z, Foo Fighters in Tina Turner

New York, 13. maja - Letos bodo v dvorano slavnih rock'n'rolla izmed 16 nominirancev sprejeli Tino Turner, Jay-Zja, Foo Fighters, Carole King, The Go-Go's in Todda Rundgrena, je organizacija oznanila v sredo. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je bil zaradi preteklih pritožb o vključevanju večinoma svetlopoltih moških letošnji nabor bolj raznolik.