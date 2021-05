Robert De Niro bo igral filmskega očeta Sebastiana Maniscalca

Los Angeles, 14. maja - V Lionsgatovi komediji About My Father, v kateri bo nastopil stand-up komik Sebastian Maniscalco, bo vlogo očeta prevzel Robert De Niro, poroča The Hollywood Reporter. Film, ohlapno temelječ na Maniscalcovi življenjski zgodbi, bo osredotočen na trenutek, ko komik italijanskih korenin očetu pove, da namerava zasnubiti svoje ameriško dekle.