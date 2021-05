Ptujski policisti lanske varnostne razmere v mestu ocenjujejo kot ugodne

Ptuj, 15. maja - Varnostne razmere na Ptuju so bile v minulem letu ugodne, ocenjuje tamkajšnja policija v poročilu, ki ga je nedavno obravnaval varnostni sosvet Mestne občine Ptuj. V letu 2020 so obravnavali 553 kaznivih dejanj, kar je sicer 59 več kot leto prej. Med temi so jih do konca leta raziskali 318 oziroma dobrih 57 odstotkov vseh.