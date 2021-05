ACH Volley okrepila dva srbska reprezentanta

Ljubljana, 13. maja - Odbojkarski klub ACH Volley pospešeno sestavlja ekipo za naslednjo sezono, v kateri so cilji obdržati primat v srednjeevropskem tekmovanju ter vrnitev na prestol slovenske odbojke, so sporočili iz kluba. Poleg novega stratega Milana Kašića in libera Janija Kovačiča sta se ekipi pridružila srbska reprezentanta Vuk Todorović in Nemanja Mašulović.