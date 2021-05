V Slovenj Gradcu ponovno na ogled dela iz zbirke Hommage Tisnikarju

Slovenj Gradec, 13. maja - Tri leta po veliki razstavi ob okroglih obletnicah rojstva in smrti slikarja samouka Jožeta Tisnikarja je v Koroški galeriji likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu od danes na ogled razstava Minljivost - Hommage Tisnikarju. Na njej so predstavljena dela iz ene osrednjih zbirk galerije. Na ogled bodo vso poletje, do 26. septembra.