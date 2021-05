Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje v gradnjo prizidka

Celje, 16. maja - Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje je v pripravah gradbene dokumentacije za gradnjo prizidka, kjer bodo prostor našle jedilnica in učilnice. Ocenjena vrednost naložbe znaša dobrih 2,9 milijona evrov, od tega bo 650.000 evrov zagotovilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ostalo pa šola sama.