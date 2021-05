Tokio, 13. maja - Delniški indeksi na borzah v Aziji so se danes obarvali rdeče. Po poročanju tujih agencij so vlagatelji zaskrbljeni zaradi najnovejših podatkov o ameriški inflaciji. Bojijo se namreč, da bo v ZDA zaradi rasti cen prišlo do hitre spremembe v denarni politiki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.