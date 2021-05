Newyorške borze končale v rdečem

New York, 12. maja - Newyorške borze so današnje trgovanje sklenile v rdečem. Investitorji so se ustrašili naraščajoče inflacije, neobetavni podatki o potrošniških cenah pa so sprožili razprodajo tehnoloških delnic in pomisleke o okrevanju po pandemiji covida-19. V torek je indeks Dow Jones zabeležil že tretji dan izgub, je zapisano na portalu Yahoo Finance.